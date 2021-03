POL-NB: Zwei neue Revierleiter an der Küste

Details anzeigen Foto: Polizeihauptkommissar Matthias Peter, Leiter Polizeirevier Barth Foto: Polizeihauptkommissar Matthias Peter, Leiter Polizeirevier Barth

Stralsund/Barth (ots) - Das Polizeihauptrevier in Stralsund und das Polizeirevier in Barth stehen seit heute unter neuer Führung. In der Hansestadt übernimmt Polizeioberkommissar Christian Lentzner - zukünftig Polizeirat - die Leitung des Hauptrevieres von Polizeioberrätin Undine Segebarth, die auf eigenen Wunsch ins Polizeipräsidium Rostock wechselt. In der Vineta-Stadt Barth übernimmt Polizeihauptkommissar Matthias Peter das Team vom Ersten Polizeihauptkommissar Dietmar Dorst, der nun den Ruhestand genießt.



Christian Lentzner kennt die Küste nur zu gut. Geboren und aufgewachsen in Rostock, hat er 2009 die Ausbildung bei der Polizei begonnen. Nach einem Jahr bei der Bereitschaftspolizei ging´s für den heute 32-Jährigen quasi "von Warnemünde nach Ueckermünde". Dort war er als Streifenbeamter und Vize-Dienstgruppenleiter im Einsatz. Als ehemaliger leidenschaftlicher Fußballer hat er bei der Polizei den Sport auch aus anderer Perspektive erlebt: bei Fußballeinsätzen an vorderster Front. Es folgten unter anderem zwei Jahre Erfahrung im Führungsstab des Polizeipräsidiums Neubrandenburg.

Nach dem zweijährigen Masterstudium an der Deutschen Hochschule für Polizei war er Polizeiführer vom Dienst in der Leitstelle in Neubrandenburg, bevor Lentzner, der fließend Schwedisch spricht, nun in seiner Wahlheimat Stralsund die Geschicke des Hauptreviers in die Hand nimmt. Sein Ziel: "Ich möchte, dass wir in der Stadt Stralsund als Polizei präsent und ansprechbar und gleichzeitig ein verlässlicher Partner auf allen Ebenen sind." Zudem freue er sich sehr auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die den nahbaren "Typ" mit viel Empathie und Mut zu kritischen Fragen sicher schnell ins Herz schließen werden.



Ein paar Kilometer weiter westlich bereitet sich Polizeihauptkommissar Matthias Peter nun auf seine neue Aufgabe vor. Der 42-Jährige habe nie etwas anderes gemacht, als Polizist zu sein, wie er stolz resümiert. Mit Beginn der Ausbildung 1996 hat ihn der Beruf gefesselt. Nach seiner Zeit bei der Bereitschaftspolizei war er unter anderem lange Zeit Gruppen- und Schichtführer in Stralsund. In den vergangenen sieben Jahren hat er zunächst im Präsidium in Neubrandenburg sowie als langjähriger stellvertretender Leiter des Polizeireviers Ribnitz-Damgarten in Führungs- und Stabsfunktionen gearbeitet. Im vergangenen halben Jahr war er als Polizeiführer vom Dienst in seiner Heimatstadt Neubrandenburg eingesetzt. Durch die verschiedenen Funktionen habe er nach eigener Aussage nicht nur Führungswissen, sondern auch Führungswillen gestärkt. "Ich freue mich also auf die Verantwortung als Revierleiter. Mir ist eine offene, transparente und vertrauensvolle Kommunikation mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern genau wie mit Bürgerinnen und Bürgern aber auch mit Partnern außerhalb der Polizei sehr wichtig", sagt Matthias Peter, der zum Ausgleich neben dem Beruf sein Wissen beim Zubereiten von Barbecues stetig erweitert.



Auf die neuen Impulse von Lentzner und Peter freuen sich neben dem Leiter der Polizeiinspektion Stralsund, Dr. Michael Peters, auch der Polizeipräsident des Präsidiums Neubrandenburg, Nils Hoffmann-Ritterbusch. "Ich kenne und schätze die beiden neuen Revierleiter bereits seit vielen Jahren", sagt Hoffmann-Ritterbusch. "Daher bin ich mir sicher, dass beide ihre neue Aufgabe hervorragend meistern werden." Er wünscht Christian Lentzner und Matthias Peter viel Erfolg für alle kleinen und großen Lagen in ihren Führungsbereichen und ist sich sicher, dass sie schnell den richtigen Kurs finden werden. Bedauerlich sei indes, dass es aufgrund der derzeitigen Corona-Lage keine feierliche Einführung in größerem Rahmen für die beiden Polizisten geben könne, fügt der Polizeipräsident hinzu.



