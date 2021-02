POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der L 27 zwischen Neubrandenburg und Woggersin (LK MSE)

Details anzeigen Bild von der Unfallstelle 1 Bild von der Unfallstelle 1

Neubrandenburg (ots) - Am 28.02.2021 gegen 12:45 Uhr kam es auf der L27 zwischen Neubrandenburg und Woggersin zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 32-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Volvo befuhr gemeinsam mit ihrem 37-jährigen Beifahrer die L 27 aus Richtung Neubrandenburg kommen in Richtung Woggersin. Kurz hinter einer Linkskurve verlor die Fahrzeugführerin aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte der Pkw mit insgesamt 4 Straßenbäumen, überschlug sich in der weiteren Folge und kam auf dem Dach zum Liegen. Die beiden Fahrzeuginsassen konnten sich aus eigener Kraft aus dem Pkw befreien.

Die Fahrzeugführerin wurde bei dem Verkehrsunfall schwer und ihr Beifahrer leicht verletzt. Beide Personen wurden durch einen RTW zur weiteren Behandlung ins Klinikum Neubrandenburg verbracht. Am Pkw Volvo entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Pkw wurde nach der Unfallaufnahme durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 18000,-EUR

Die L 27 musste zur Durchführung der Unfallaufnahme sowie die anschließende Bergung des Pkw für die Dauer von 2 Stunden voll gesperrt werden.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell