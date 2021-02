POL-HRO: Großbrand einer Schweinemastanlage bei Kobrow

Rostock (ots) -



Am 28.02.2021 gegen 11:00 Uhr kam es in der Ortslage 19406 Kobrow

nahe der Stadt Sternberg aus bisher ungeklärter Ursache zu einem

Großbrand einer Schweinmastanlage.



Von der Schweinemastanlage bestehend aus drei Stallkomplexen brannte

das mittlere Stallgebäude bis auf die Grundmauern nieder.



Die Feuerwehren aus Kobrow, Sternberg, Dabel, Hohen-Pritz, Mustin,

Witzin und Warin waren mit 110 Feuerwehrleuten und 20

Einsatzfahrzeugen vor Ort und konnten mit hohem Einsatz ein

Überspringen der Flammen auf die restlichen Stallkomplexe verhindern.



Von den ca. 9000 gehaltenen Mastschweinen konnten insgesamt 6000

Schweine vor den Flammen gerettet werden.



Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 3 Millionen Euro

beziffert.



Die Polizei sicherte den Bereich um die Schweinemastanlage während

der Löscharbeiten weiträumig ab. Dazu wurde die K107 zwischen Kobrow

und dem Abzweig B192 für mehrere Stunden voll gesperrt.



Zur Ermittlung der Brandursache wurde der Kriminaldauerdienst der

Polizei Ludwigslust eingesetzt. Dieser beschlagnahmte den Brandort

und leitete erste Ermittlungen ein.



