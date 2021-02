POL-GÜ: Unerlaubter Gebrauch einer Schreckschusswaffe

Güstrow (ots) - Gegen Mittag des 27.02.2021 meldete eine Hinweisgeberin, dass es soeben zu mehreren Schussabgaben aus dem Fenster einer Wohnung in 18273 Güstrow gekommen sei. Die sofort eingesetzten Beamten des Polizeihauptrevieres Güstrow konnten in der beschriebenen Wohnung einen 49-jährigen deutschen Mann feststellen, welcher angab mit einer legal erworbenen Schreckschusspistole aus dem Fenster geschossen zu haben. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Da der Mann außerdem erheblich alkoholisiert war, wurde die Waffe aus Gründen der Gefahrenabwehr vorläufig sichergestellt.



Im Auftrag



Jonas Ehmke



Polizeikommissar



Polizeihauptrevier Güstrow



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Kristin Hartfil

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell