POL-NB: Raser in Lühmannsdorf (VG) gestoppt

Wolgast (LK VG) (ots) - Am 27.02.2021 führten die Beamten des Polizeireviers Wolgast in den späten Abendstunden eine Geschwindigkeitskontrolle in der Ortschaft Lühmannsdorf durch. Neben vereinzelten leichteren Verstößen konnte dabei ein schwarzer Pkw BMW 5er gemessen werden, der mit einer Geschwindigkeit von 163 Km/h bei erlaubten 50 Km/h in die Ortschaft einfuhr. Als die Beamten ihn dann mit dem Messgerät erfassten, hatte er bereits abgebremst und war schon mehrere hundert Meter im Ort unterwegs.

Bei dem Fahrzeugführer, der durch einen bereitstehenden Verfolgungswagen gestoppt werden konnte, handelte es sich um einen 22-jährige Mann aus der Region. Dieser zeigte sich angesichts des Tatvorwurfs reumütig und gab an, lediglich privat unterwegs zu sein und eigentlich keinerlei Termindruck gehabt zu haben. Nun erwartet ihn ein Ordnungswidrigkeitsverfahren mit drei Monaten Fahrverbort, zwei Punkten in Flensburg sowie 700,-EUR Bußgeld.



