POL-ANK: Kontrollmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Vorpommern-Greifswald

Anklam (ots) - Am heutigen Tag (27. Februar 2021) führte die Polizeiinspektion Anklam gemeinsam mit Kräften des Landesbereitschaftspolizeiamtes Kontrollen zur Eindämmung der Corona-Pandemie durch. Über 15 Kräfte der Polizeiinspektion und über 40 Kräfte der Bereitschaftspolizei waren dafür im Einsatz. Schwerpunkte der wechselnden stationären Kontrollstellen bildeten dabei die Bundes- und Landkreisgrenze. Darüber hinaus werden - neben den stationären - auch mobile Kontrollen durchgeführt. Die fokussierten Kontrollmaßnahmen werden noch das gesamte Wochenende fortgeführt.



Mit Stand 15.30 Uhr haben die eingesetzten Kräfte bisher insgesamt 195 Fahrzeuge aus MV und 317 Fahrzeuge aus anderen Bundesländern kontrolliert. Dabei wurden 48 Fahrzeuge aus MV zurückgewiesen. Gegen keine Person erfolgte die Aufnahme einer Ordnungswidrigkeitenanzeige. Von den 317 Fahrzeugen aus anderen Bundesländern wurden insgesamt 54 zurückgewiesen. Gegen neun Personen erfolgte die Aufnahme einer Ordnungswidrigkeitenanzeige.



An der Grenze zum Nachbarland Polen wurden 135 Fahrzeugführer bei der Einreise nach Deutschland und 202 Fahrzeugführer bei der Ausreise auf die aktuelle Corona-Landesverordnung sowie auch die Quarantäneverordnung hingewiesen. Auf die Einreise verzichteten 21 Fahrzeugführer, auf die Ausreise 49. Bei neun einreisenden Insassen wurden wegen bis dahin fehlender Einreiseanmeldung oder wegen erforderlicher Quarantäne die Personalien zur Weiterleitung an die zuständigen Gesundheitsämter festgestellt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Katrin Kleedehn

Telefon: 039712513040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell