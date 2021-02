POL-GÜ: Öffentlichkeitsfahndung nach zwei vermissten Mädchen aus Neuendorf und Bützow

Details anzeigen Foto v. Anna-Lena Kalinowski Foto v. Anna-Lena Kalinowski

Güstrow (ots) - Seit Freitag, den 26.02.2021 werden die 12-jährige Amely Grabowski aus Neuendorf und die 13-jährige Anna-Lena Kalinowski aus Bützow vermisst. Letztmalig wurden die Mädchen gemeinsam in der Bützower Gartenstraße gegen 14:40 Uhr gesehen. Die Kinder werden wie folgt beschrieben:



Personenbeschreibung Amely



- ca. 162 cm groß

- schlanke Statur

- brünette, schulterlange, glatte Haare

- rasierter Cut in der linke Augenbraue

- oliv-farbenes Top, graue Strickjacke, schwarz-rot-weiße Jacke,

schwarze Jeans und schwarze Sneaker der Marke Nike, schwarze

Handtasche mit einem goldenen "M"



Personenbeschreibung Anna-Lena



- ca. 165 cm

- kräftige Statur

- dunkelblonde, schulterlange, glatte Haare

- bauchfreies rotes T-Shirt, schwarze Strickjacke, graue

Steppjacke, graue ausgewaschene Jeans, schwarze Turnschuhe der

Marke Puma, schwarze Handtasche mit goldenem Schriftzug "MK"



Es wird gebeten Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten dem Polizeirevier Bützow unter der Rufnummer 038461-4240 oder eine andere Polizeidienststelle mitzuteilen.



Anna Sauer, Polizeikommissarin



Polizeirevier Bützow



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Kristin Hartfil

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell