POL-NB: Brand einer Gartenlaube in Stralsund

Stralsund (ots) - Am Nachmittag des heutigen Tages (26.02.2021, 15:30 Uhr) wurde die Polizei durch die Rettungsleitstelle V-R über einen vermeintlichen Flächenbrand in der Nähe des "Platz des Friedens" in Stralsund informiert.



Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Gartenlaube in der Gartensparte "Stadion e.V." in voller Ausdehnung brannte. Bei Eintreffen der Beamten am Brandort begann die Berufsfeuerwehr Stralsund mit den Löscharbeiten.



Der an der vollständig niedergebrannten Gartenlaube entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.



Zur Gewährleistung der Löschwasserversorgung musste die Barther Straße durch die Polizei vorübergehend voll gesperrt werden.



Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und wird gegebenenfalls durch einen Brandursachenermittler unterstützt. Gegenwärtig kann ein technischer Defekt als mögliche Ursache nicht ausgeschlossen werden.



