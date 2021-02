POL-GÜ: Schuppenbrand verursacht hohen Sachschaden

Broderstorf (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten in Broderstorf am 26.02.2021 gegen 09:00 Uhr zwei miteinander verbundene Schuppen Brand. Ein angrenzendes Carport sowie ein benachbarter Hühnerstall wurden in Mitleidenschaft gezogen. Der Brand konnte durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden. Eine weitere Ausbreitung auf benachbarte Wohnhäuser und Gebäude wurde verhindert. Personen- oder Tiere wurden nicht verletzt. Der Kriminaldauerdienst Rostock war vor Ort. Hinweise auf eine Brandursache konnten bislang nicht erlangt werden. Der Sachschaden beträgt 20.000 Euro.



