POL-HWI: Angemeldete Versammlung am 01. März 2021 in Wismar

Wismar (ots) - Am 01. März wird eine durch die Polizei und Versammlungsbehörde begleitete angemeldete Versammlung, die sich gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen richtet, erfolgen.



Die Versammlung beginnt um 17:00 Uhr auf dem Wismarer Marktplatz und führt über die Straße Hinter dem Rathaus, entlang der Lübschen Straße bis zum Weidendamm. Es wird darauf hingewiesen, dass während dieser Zeit mit verkehrsbedingten Einschränkungen im und um den Altstadtbereich gerechnet werden kann.



Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Versammlung haben eine Mund-Nase-Bedeckung (medizinische Gesichtsmaske, z. B. OP-Maske, oder Atemschutzmaske, z. B. FFP2-Maske) zu tragen und die geltenden Abstandsregelungen von 1,5 Metern einzuhalten. Ausnahmen hierzu können der aktuellen Corona-LVO M-V entnommen werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke

Telefon 1: 03841/203 304

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell