POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person nach Nacheile

Rostock (ots) -



Am späten Nachmittag des 25.02.2021 kam es in Bützow zu einem

schweren Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein Kradfahrer fuhr in

erheblich verkehrsgefährdender Weise und mit deutlich überhöhter

Geschwindigkeit, nachdem er sich vorab den Anhaltesignalen von

Polizeibeamten widersetzt und einer Kontrolle entzogen hatte.

Seine Fahrt führte aus Prüzen kommend in Richtung Bützow. Auf Höhe

der Bahnhofsbrücke war die Fahrweise des Kradfahrers, nach

Schilderung der anwesenden Zeugen, so riskant, dass er nach einem

gefährlichen Überholmanöver mit einem entgegenkommenden PKW

kollidierte und zu Fall kam. Dabei wurde der Motorradfahrer

lebensbedrohlich verletzt und musste zur stationären medizinischen

Versorgung in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Fahrer des PKW

blieb unverletzt.

Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der

polizeibekannte deutsche Kradfahrer nicht im Besitz einer gültigen

Fahrerlaubnis war. Zudem war das Motorrad weder zugelassen, noch

pflichtversichert.

Die Schadenssumme beläuft sich auf ca. 20.000,- Euro.

Zur Unterstützung der Unfallaufnahme kam ein Sachverständiger vor

Ort. Es wurden mehrere Strafanzeigen gegen den Fahrzeugführer des

Motorrades, unter anderem wegen des Verdachts der Durchführung eines

verbotenen Kraftfahrzeugrennens gem. § 315 d (2) StGB gefertigt. Die

Ermittlungen dauern an.



Andreas Wentzel

Polizeihauptkommissar

Polizeirevier Bützow



