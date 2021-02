LWSPA M-V: Neuer Leiter der Wasserschutzpolizeiinspektion Rostock

Waldeck (ots) - Die Rostocker Wasserschutzpolizeiinspektion hat einen neuen Leiter: Silvio Wiegert. Der 43-Jährige wurde am 25.02.2021 im Polizeizentrum Waldeck von der Direktorin des Landeswasserschutzpolizeiamtes MV, Anja Hamann, offiziell in sein Amt eingeführt.

"Die Wasserschutzpolizeiinspektion in Rostock kann sich freuen, mit Silvio Wiegert einen kontaktfreudigen und zuverlässigen Leiter zu haben. Er verfügt über eine sehr hohe soziale Kompetenz und kommuniziert immer offen und ehrlich mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern", sagte Anja Hamann.

Silvio Wiegert ist verheiratet und Vater zweier Kinder. Er begann seine polizeiliche Karriere 1996 bei der Landespolizei in Schleswig-Holstein. Nach erfolgreicher Ausbildung war er bei der Wasserschutzpolizei in Büsum tätig. Später wechselte er zur Schutzpolizei, arbeitete unter anderem in der Einsatzleitstelle in Ratzeburg. 2010 kam der gebürtige Demminer zurück nach Mecklenburg-Vorpommern. Zunächst arbeitete er bei der Wasserschutzpolizeiinspektion (WSPI) in Waren und in Wismar. Zuletzt arbeitete Wiegert als Leiter der WSPI in Schwerin, er tritt ab 01.03.2021 die Nachfolge von Stefan Büchner an.

Auf den ehemaligen Leiter der WSPI Rostock, Stefan Büchner, wartet eine völlig neue Herausforderung und Aufgabe im Energieministerium MV. Er wird als Sachbearbeiter DA (DA=designated authority) eingesetzt.

Wesentliche Aufgaben des SB DA sind hierbei u.a. die Durchführung von Risikobewertungen für Häfen (Luft/See) sowie die Genehmigung von Gefahrenabwehrplänen und die Kontrollen hinsichtlich der Einhaltung der verbindlichen Maßnahmen dieser Pläne.



