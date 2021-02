POL-NB: Täter flüchten nach einem Einbruch in ein Hotel

17194 Sommerstorf (ots) - In den späten Abendstunden des 24.02.2021 wurden die Beamten des Polizeihauptreviers Waren zu einem gegenwärtig stattfindenden Einbruch in ein Hotel in 17194 Sommerstorf gerufen.



Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma wurde gegen 22:20 Uhr per Alarmauslösung zu dem Einbruch verständigt, informierte die Polizei und begab sich umgehend zum angegriffenen Objekt. Bei seinem Eintreffen verließen die Täter das Gebäude und flüchteten mit einem bislang unbekannten Fahrzeug in Richtung Sommerstorf. Eine Fahndung nach den flüchtigen Tätern blieb ohne polizeilichen Erfolg.



Nach bisherigem Erkenntnisstand verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude und entwendeten einen Fernseher der Marke Samsung. Dieser wurde im Rahmen der späteren Tatortarbeit auf dem Gelände des Hotels gefunden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 200 EUR.



Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg übernahm am Tatort die Spurensuche und -sicherung. Die weiteren Ermittlungen führen Beamte der Kriminalkommissariatsaußenstelle Waren. Zeugen, die zur Tatzeit in Sommerstorf auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Waren unter 03991-176 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de



