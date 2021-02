POL-NB: Nachmeldung zur Pressemitteilung: Polizeilicher Einsatz am Haus des Oberbürgermeisters der Hansestadt Stralsund

Stralsund (ots) - Gestern hatten wir berichtet, dass bisher unbekannte Personen Steine auf das Grundstück des Oberbürgermeisters der Hansestadt Stralsund geworfen haben sollen (Link zur Pressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4847494).



Wie sich jetzt herausstellte, lagen die besagten Steine bereits auf dem Grundstück.



Insoweit sind jetzt die genauen Umstände des Sachverhaltes, insbesondere die Beobachtungen der Zeugin und die bisherigen Erkenntnisse zueinander zu bringen.

Die Dame befand sich in der Nähe des Grundstückes mit ihrem Hund auf ihrer "Gassirunde". Dabei begegnete sie dem Oberbürgermeister und informierte ihn über ihre Beobachtungen, was den polizeilichen Einsatz nach sich zog.



Nach wie vor bitten wir die Zeugin, sich doch mit der Polizei in Verbindung zu setzen! Möglich ist dies unter der Telefonnummer der Einsatzleitstelle unter 0395 / 55822224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.



