POL-HRO: Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Rostock (ots) - Am Abend des 24. Februar ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen am Rostocker Kanonsberg. Beide Fahrerinnen verletzten sich schwer.



Ein Nissan sowie ein VW Transporter stießen gestern gegen 20:00 Uhr an der Kreuzung Am Strande/ Am Kanonsberg zusammen. Die 21-jährige Nissanfahrerin türkischer Herkunft fuhr auf dem linken Fahrstreifen der L22 aus Richtung Kabutzenhof kommend in Richtung Vorpommernbrücke. Die 26-jährige deutsche Fahrerin des VW Transporters stand auf der rechten Linksabbiegerspur der L22 an der Ampel und wollte anschließend nach links in die Straße Am Kanonsberg abbiegen. Nach bisherigen Erkenntnissen sei die 26-Jährige bei Grün losgefahren. Beim Linksabbiegen sei in diesem Moment das Fahrzeug der 21-Jährigen entgegengekommen und ungebremst frontal in das Fahrzeug gefahren, wobei sich der VW einmal um die eigene Achse drehte und entgegengesetzt der Fahrtrichtung zum Stillstand kam. Das andere Fahrzeug fuhr nach dem Aufprall weiter geradeaus, bis es am Ampelmast zum Stehen kam. Dieser knickte durch den Aufprall um.



Beide Frauen wurden vor Ort durch den Rettungsdienst erstversorgt und für eine weitere medizinische Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Kreuzung musste zeitweise durch die Einsatzkräfte gesperrt werden. Ein Sachverständiger der Dekra wurde vor Ort für die Aufklärung des Unfallhergangs hinzugezogen. Zudem entstand ein Gesamtschaden von ca. 30.000 Euro. Die Ermittlungen werden nun durch die Kriminalpolizei übernommen.



