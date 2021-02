POL-NB: Polizeilicher Einsatz am Haus des Oberbürgermeisters der Hansestadt Stralsund

Stralsund (ots) - In den heutigen frühen Morgenstunden (24.02.21, gegen 06:00 Uhr) haben bisher unbekannte Personen mindestens vier etwa faustgroße Steine auf das Grundstück des Oberbürgermeisters in Stralsund/Andershof geworfen. Es wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts beschädigt und niemand wurde verletzt.



Darüber hinaus sollen die Personen, deren genaue Anzahl noch unbekannt ist, mittels Trillerpfeifen Lärm direkt vor dem Haus verursacht haben.



Die Personen konnten durch die eingesetzten Polizeibeamten des Polizeihauptreviers Stralsund nicht mehr festgestellt werden. Die Steine wurden sichergestellt.



Der Vorfall wurde durch eine Zeugin beobachtet, welche der Polizei noch unbekannt ist. Die Dame, die gerade mit ihrem Hund Gassi ging und den Sachverhalt am heutigen Morgen beobachten konnte, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Natürlich werden auch andere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich an die Einsatzleitstelle unter 0395 / 55822224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



Die Polizei geht derzeit davon aus, dass dieser Vorfall in Zusammenhang mit dem Amt des Oberbürgermeisters steht. Daher wird der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Anklam die weiteren Ermittlungen übernehmen.



Rückfragen bitte an:



Nicole Buchfink

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 0395/5582-2040

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell