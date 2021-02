POL-HRO: Körperliche Auseinandersetzung an Haltepunkt ´Warnemünde Werft´

Rostock (ots) - Zwei junge Männer wurden am Abend des 23. Februar bei einer Auseinandersetzung in Warnemünde verletzt.



Anlässlich einer Auseinandersetzung gegen 20:40 Uhr zwischen mehreren Personen am S-Bahn-Haltepunkt "Warnemünde Werft" wurde die Polizei informiert. Als die BeamtInnen in die Lortzingstraße einbogen, kamen ihnen zwei Personen rennend aus Richtung des Haltepunktes entgegen. Sie waren sichtlich alkoholisiert. Die BeamtInnen erhoben vor Ort ihre Personalien. Der 19-jährige und der 20-jährige Deutsche schilderte den Vorfall.



Sie hätten kurz zuvor am S-Bahn- Haltepunkt "Warnemünde Werft" gestanden und auf die S-Bahn gewartet. Einige Meter entfernt hätten eine unbekannte männliche sowie zwei unbekannte weibliche Personen gestanden. Es habe eine verbale Auseinandersetzung begonnen, woraufhin die Personen aufeinander zugegangen seien. Der unbekannte Tatverdächtige sei immer aggressiver geworden und habe seine mitgeführte Bierflasche als Schlagwerkzeug gegen den 19-jährigen Geschädigten eingesetzt. Als der 20-Jährige dazwischen gehen wollte, habe der unbekannte männliche Tatverdächtiger auch zweimal auf dessen Kopf eingeschlagen. Der Unbekannte sowie die zwei weiblichen Begleitungen hätten sich daraufhin vom Tatort entfernt, in Richtung Lortzingstraße. Eine Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg.



Durch die BeamtInnen wurde ein Rettungswagen zur ärztlichen Versorgung der Verletzungen hinzugerufen. Sie wurden im Anschluss in ein Klinikum eingeliefert. Ein Atemalkoholtest bei den Geschädigten ergab einen Wert von 2,48 Promille bei dem 19-Jährigen und 2,63 Promille bei dem 20-Jährigen. Die Einsatzkräfte nahmen eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung auf. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei übernommen.



