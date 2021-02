POL-LWL: Pkw überschlug sich

Plau am See (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochfrüh auf der B 103 in Plau hat sich ein Pkw überschlagen. Der 49-Jährige Fahrer setzte zum Überholen an, als plötzlich zwei Rehe die Fahrbahn querten. Dem ersten Reh konnte der deutsche Fahrer noch ausweichen, mit dem zweiten kam es jedoch zum Zusammenstoß. In der weiteren Folge kam der 49-jährige ins Schleudern, fuhr eine Böschung herunter und überschlug sich. Augenscheinlich erlitt der Fahrer keine Verletzungen, er wurde jedoch zur Überwachung in ein Krankenhaus gebracht. Infolge des Unfalles stieß das Reh weiterhin gegen das durch den Unfallverursacher überholte Auto. Der 21-jährigen Fahrer blieb hierbei unverletzt. Der bei diesem Unfall entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die B 103 in Höhe der Unfallstelle halbseitig gesperrt werden.



