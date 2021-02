POL-HST: Verkehr über mehrere Stunden eingeschränkt

Bergen auf Rügen (ots) - Nachdem sich ein Lkw-Gespann am 24.02.2021, gegen 03:40 Uhr, auf der Landesstraße 296 bei Teschenhagen/Sehlen auf der Insel Rügen festgefahren hatte, musste die Straße mehrere Stunden gesperrt werden.



Nach bisherigen Erkenntnissen rangierte der 44-jährige, bosnische Fahrer des Zuggespanns auf der Landesstraße, als sein Anhänger in den Graben rutschte und drohte zu kippen. Der Lkw stand quer auf der Fahrbahn und behinderte somit den fließenden Verkehr. Zur Bergung des Zuggespanns und Aufnahme des Verkehrsunfalls war es erforderlich, die Strecke teilweise voll zu sperren.



Gegen 07:15 Uhr war die Landesstraße wieder frei befahrbar. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Geschehen niemand.



