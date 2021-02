POL-SN: Kripo sucht Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung Parkplatz Kaufland

Schwerin (ots) - Am Montag dieser Woche kam es gegen 17:35 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf dem Parkplatz des Kaufland (Rückseite), in der Hamburger Allee, zwischen mehreren Personen.



Dabei sollen Personen mit Pfefferspray angegriffen worden sein, weiteres ist derzeit nicht bekannt.



Die Kripo sucht Zeugen die Angaben zum Tatgeschehen machen können.

Hinweise an die Kripo unter 0385/5180-1211 oder per Mail ab kk.schwerin@polmv.de



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Steffen Salow

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





