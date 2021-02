POL-ANK: Brand eines gestohlenen Mopeds

Greifswald (ots) - Gestern Abend (22. Februar 2021, 21.30 Uhr) wurde die Polizei über den Brand eines Mopeds im Usedomer Weg in Greifswald informiert. Vor Ort eingetroffen waren die eingesetzten Kräfte der Berufsfeuerwehr bereits mit den Löscharbeiten zugange. Wie sich im Zuge der weiteren Maßnahmen herausstellte, wurde das Kleinkraftrad zuvor durch unbekannte Täter im Bereich der Vitus-Bering-Straße entwendet. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 600 Euro.



Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen wegen Diebstahls sowie der vorsätzlichen Brandstiftung aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834 540-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



