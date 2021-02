POL-GÜ: Fahndungslöschung - Vermisste Frau aus Bützow im Viersee gefunden

Bützow (ots) - ~Am 13.02.2021 hatten Spaziergänger beim Spielen auf dem zugefrorenen "Viersee" in Bützow eine Tasche mit persönlichen Gegenständen im Schilfgürtel gefunden. Die Sachen gehören vermutlich der seit Oktober 2020 vermissten 59-jährigen Frau aus Bützow. So ergaben sich neue Anhaltspunkte zur Suche und daher war am 17.02.2021 die Tauchergruppe vom Landesbereitschaftspolizeiamt MV im Einsatz. Gegen Mittag konnte eine weibliche Leiche aus dem Wasser geborgen werden. Die heute abgeschlossene Obduktion in der Rechtsmedizin hat bestätigt, dass es sich um die vermisste Frau handelt.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.



Link zur Öffentlichkeitsfahndung vom 02.11.2020

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108766/4751650~



