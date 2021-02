POL-NB: Hinweisgeber findet entwendeten Zigarettenautomaten an einem Feldweg

Rechlin (ots) - In der Zeit vom 18.02.2021, 14:00 Uhr bis 20.02.2021, 14:00 Uhr ist es in der Müritzstraße in 17248 Rechlin zu einem Diebstahl eines Zigarettenautomaten gekommen.



Nach bisherigen Erkenntnissen trennten bislang unbekannte Täter den Automaten gewaltsam und mittels technischer Hilfsmittel vom Standfuß und entwendeten diesen in Gänze. Der Zigarettenautomat wurde am 20.02.2021 durch einen aufmerksamen Hinweisgeber nahe eines Feldweges zwischen Retzow und Ellerholz aufgefunden, wo dieser vermutlich durch unbekannte Täter gewaltsam geöffnet und in der weiteren Folge geleert wurde. Der Schaden wird derzeit mit 5000 EUR beziffert.



Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg hat die Spurensuche und -sicherung an Tat- und Fundort übernommen. Die Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle Röbel führen die weiteren Ermittlungen und suchen nach Zeugen. Wer zur Tatzeit in Rechlin oder am genannten Feldweg auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Röbel unter 039931-848 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



