POL-ANK: Hoher Stehlschaden nach Einbruch in Autohaus

Greifswald (ots) - In der Zeit vom 20. Februar, gegen 13.00 Uhr, bis zum heutigen 22. Februar 2021, 07.30 Uhr, haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu Containerräumen eines Autohauses An den Bäckerwiesen verschafft und mehrere Reifensätze gestohlen. Eine genaue Schadenssumme ist derzeit noch nicht bezifferbar, beläuft sich nach ersten Einschätzungen jedoch auf mindestens 10.000 Euro.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen und sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834 540-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle entgegen.



