POL-NB: Angetrunkene Person zielt mit Langwaffe aus dem Fenster

Neubrandenburg (ots) - Am 21.02.2021 gegen 01:50 Uhr haben die Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg von den Kollegen der Bundespolizei die Information erhalten, dass eine Person aus einer Wohnung in der Robert-Blum-Straße heraus mit einer Waffe gezielt hat.



Demnach waren die Bundespolizisten in einem zivilen Fahrzeug auf Streifenfahrt, als sie eine Langwaffe aus einem Fenster eines Mehrfamilienhauses festgestellt haben. Die Bundespolizisten stoppten ihr Fahrzeug, um ihr zuvor Beobachtetes genau betrachten zu können. Dabei konnten sie deutlich erkennen, wie zwei Personen am Fenster stehen und eine schwarze Langwaffe mit einem Zielfernrohr aus dem Fenster gehalten und auf die andere Straßenseite gezielt haben. Als die Bundespolizisten ihr Fahrzeug stoppten, war eine weibliche Person am Fenster. Die Beamten fragten die Dame nach der Waffe. In der Folge legte sie die Waffe beiseite und schloss das Fenster sowie die Jalousien. Die Beamten konnten kurze Zeit später beobachten, wie mehrere Personen aus der betroffenen Wohnung in den Kellerbereich gingen. Als sie an der Wohnungstür klingelten, befanden sich noch der Wohnungsmieter sowie zwei weitere Personen in der Wohnung. Auf Nachfrage gaben die Personen an, nichts von einer Waffe und weiteren Personen zu wissen.



Als die Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg vor Ort eintrafen, hielten sie erneut Rücksprache mit den Personen in der Wohnung. Die Personen waren augenscheinlich alkoholisiert. Da auf Grund der Schilderungen der Beamten der Bundespolizei eine Gefahr für Leib und Leben bestand (wenn angetrunkene Personen mit Waffen hantieren), haben die Beamten die Wohnung durchsucht. In dem Waffenschrank des Mittvierzigers, der bekennender Jäger ist, befanden sich zwei Gewehre, darunter auch die von den Bundespolizisten beschriebene schwarze Langwaffe mit Zielfernrohr. Der Atemalkoholtest bei dem Tatverdächtigen zeigte ein Wert von 1,52 Promille an.



Die Beamten haben beide Waffen zur Gefahrenabwehr sichergestellt, da eine Wiederholungshandlung im angetrunkenen Zustand nicht auszuschließen war.



Beim Aufsuchen des Kellerbereiches stellten die Polizeibeamten vier weitere erwachsene Personen fest. Darunter befand sich auch die 29-jährige Dame, welche die Bundespolizeibeamten zuvor mit der Waffe am Fenster beobachten konnten.



Die Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den Mittvierziger und die 29-Jährige wurden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg aufgenommen. Zudem müssen sich die Personen in der Wohnung und im Kellerbereich wegen des Verstoßes gegen die Corona-Landesverordnung verantworten.



