POL-HWI: Schweinetransporter bei Pingelshagen verunglückt

Pingelshagen (ots) - Ein Tiertransporter, beladen mit 162 Schweinen, ist am heutigen Morgen kurz vor 09:00 Uhr auf der Landesstraße 03 zwischen den Abzweigen nach Nienmark und Cramonshagen verunglückt.



Der 19-jährige Fahrer verlor aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seine Fahrzeugkombination, kam nach rechts von der Straße ab und kippte im Straßengraben auf die rechte Fahrzeugseite.



Durch den Unfall erlitt der Fahrer einen leichten Schock, blieb darüber hinaus aber unverletzt. Die rund 110 überlebenden Schweine werden derzeit nach einer tierärztlichen Untersuchung auf einen weiteren Viehtransporter umgeladen.



Bis zur Beendigung des Umladens der Tiere sowie der Bergungsarbeiten der Fahrzeugkombination ist die L 03 weiterhin voll gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattfindet, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell