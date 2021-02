POL-HRO: Lebhafter Tagestourismus entlang der Ostseeküste mit einigen Herausforderungen

Rostock (ots) - Wieder lockte das herrliche Wetter die Leute am Sonntag in den gesamten Küstenbereich. Das sorgte für die Beamten aus verschiedensten Dienststellen im Polizeipräsidium Rostock für die eine oder andere Herausforderung.



Wie bereits gestern angekündigt, wurden im Bereich des Ostseebades Boltenhagen wieder Kontrollstellen eingerichtet. In und um den Ort wurden über 700 Fahrzeuge kontrolliert, von denen letztendlich über 300 abgewiesen werden mussten. 180 Anzeigen zu Ordnungswidrigkeiten in Bezug auf die Corona-Landesverordnung werden der Ordnungsbehörde übergeben.



Andernorts trafen sich mehr oder weniger spontan größere Gruppen. In Kühlungsborn versammelten sich etwa 50 Personen zum Line Dance auf dem Balticplatz, was eine erhebliche Anzahl von Zuschauern anzog. Etwa 400 Menschen hatten sich dort versammelt. Auf Abstand wurde nicht geachtet und Masken kaum getragen. Von daher wurde die Aktion von den Beamten unterbunden und Anzeigen gegen einige der Teilnehmer erstattet. Allerdings war auch so ein lebhafter Strom von Spaziergängern entlang der Kühlungsborner Strandpromenade zu verzeichnen.



Anders verlief es in Rostock auf dem Neuen Markt. Hier wurden um die 50 Personen bei sportlicher Betätigung angetroffen. Allerdings wurde hier sowohl auf Abstand als auch auf Maske geachtet.



In Anbetracht der Masse an Tagesgästen in den verschiedensten Orten beschränkten sich die polizeilichen Maßnahmen auf Schwerpunkte.



Gert Frahm

Einsatzleitstelle

Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell