POL-NB: Audi-Fahrer gefährdet Straßenverkehr in Greifswald, LK V-G

Greifswald (ots) - In der Nacht von 19.02.2021 zum 20.02.2021 entzog sich ein Fahrzeugführer eines Audis einer Verkehrskontrolle. Auf seiner Flucht verursachte er zwei Unfälle. In der Langen Reihe kollidierte er mit einem Straßenbaum und flüchtete weiter. In der Gützkower Straße stieß der Fahrzeugführer mit einem Verkehrsschild und einer Straßenlaterne zusammen. Anschließend flüchteten die drei Insassen fußläufig.



Die eingesetzten Beamten des PHR Greifswald führten sofortige Fahndungsmaßnahmen durch. Infolgedessen konnten der 21-jährige deutsche Beifahrer und der 29-jährige deutsche Mitfahrer gestellt werden. Der Fahrzeugführer ist weiterhin flüchtig, aber namentlich bekannt und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.



Bei beiden Verkehrsunfällen wurde niemand verletzt und es entstand ein Gesamtschaden von 5350 EUR.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



