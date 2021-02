POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden und anschließender Unfallflucht

PHR Demmin (ots) -



Am 20.02.2021, gegen 17:10 Uhr kam es auf einer

Ortsverbindungsstraße, Höhe Hof Peeneland, zu einem Verkehrsunfall

mit Personenschaden und anschließender Verkehrsunfallflucht.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein PKW Mazda, besetzt mit

vier Personen, die Ortsverbindungsstraße aus Meesiger kommend in

Richtung Schönfeld. Aus den Zeugenaussagen ergibt sich, dass der PKW

aufgrund deutlich überhöhter Geschwindigkeit im Ausgang einer

Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam, gegen einen Baum

prallte und dann quer auf der Fahrbahn zum Stehen kam.

Nach Eintreffen der Polizei und Rettungskräfte war nur ein

16-jähriger Insasse verletzt vor dem PKW auf der Straße liegend

aufgefunden worden. Nach Zeugenaussagen sollen der Fahrer und zwei

weitere Mitfahrer geflüchtet sein.Der 16-jährige Verletzte erlitt

durch den Unfall einen Beinbruch, der nachfolgend im Krankenhaus

Demmin versorgt werden musste. Da das Schadensbild am PKW

Verletzungen der flüchtigen Insassen nahelegen musste, ist in der

Folge eine Suchaktion mit insgesamt sechs Funkwagenbesatzungen aus

den Revieren Demmin und Malchin gestartet worden. Trotz der

Unterstützung durch einen Fährtenhund und des Polizeihubschraubers

Merlin konnten die anderen Fahrzeuginsassen nicht in der Nähe des

Unfallortes aufgefunden werden. Die derzeitigen Ermittlungen haben

ergeben, dass die gesuchten Personen, alle deutsche Staatsbürger,

bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten sind. Zur

Verkehrsunfallaufnahme wurde die Ortsverbindungsstraße für mehrere

Stunden voll gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Schönfeld kam mit

insgesamt 9 Kameraden und 3 Fahrzeugen zum Einsatz, um auslaufende

Betriebsstoffe abzubinden

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der

Verkehrsunfallflucht, der unterlassenen Hilfeleistung und der

fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen. Auf Grund, dass der

verunfallte PKW nicht zugelassen war, wird wegen Verstoßes gegen das

Pflichtversicherungsgesetz und der Abgabenordnung ermittelt. Der

Schaden wird auf ca. 3.000 EUR geschätzt.





Die Ermittlungen dauern gegenwärtig an und die Polizei bittet die

Bevölkerung um Mithilfe.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen oder dem/den

flüchtigen PKW-Fahrer/ -Insassen machen können, werden gebeten, sich

im Polizeihauptrevier Demmin unter 03998/254-224, bei der

Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder

aber bei jeder anderen Polizeidienstelle zu melden.





Im Auftrag



Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg







Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell