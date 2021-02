POL-HRO: Kontrollmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie

Boltenhagen (ots) - Das schöne Wetter führte am Samstag viele Besucher nach Boltenhagen. So stellte die Polizei bereits Mittags einen lebhaften Personenzulauf fest. Mit der Zeit wurden zunehmend Fahrzeuge aus den benachbarten Bundesländern festgestellt. Besuche im Rahmen im Tagestourismus sind diesen allerdings derzeit nicht gestattet.



Aufgrund dessen wurden zwei Kontrollstellen im Bereich der Ortseingänge Boltenhagen eingerichtet. Bis 16:30 Uhr wurden 352 Fahrzeuge kontrolliert und dabei 59 Ordnungswidrigkeiten geahndet. 28 Fahrzeuge mit 65 Insassen mussten abgewiesen und zur Rückreise in ihre Bundesländer aufgefordert werden.



Auch am Sonntag wird es wieder derartige Kontrollen geben.



