POL-NB: Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus

Im Zeitraum vom 19.02.2021,16:00 Uhr bis 20.02.2021,19:30 Uhr kam es

während der Abwesenheit von Hausbewohnern zu einem Einbruch in ein

Einfamilienhaus in 17098 Liepen.Nach bisherigen Erkenntnissen

verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum

Wohnhaus und durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten. Nach ersten

Erkenntnissen wurden ein Fernseher und eine Schreckschusspistole

entwendet. Der entstandene Schaden wird derzeit auf ca. 600,-EUR

geschätzt.Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg übernahm am Tatort

die Spurensuche und -sicherung.



Es werden Zeugen gesucht,die auffällige Personen- oder

Fahrzeugbewegungen im Ort Liepen wahrgenommen haben. Hinweise können

an die Polizei in Friedland unter 039601-300 224 oder im Internet

unter www.polizei.mvnet.de gerichtet werden.



Im Auftrag



Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg







