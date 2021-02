POL-NB: Verstärkte Kontrollmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie auf der Insel Usedom und in der Haffregion

PP Neubrandenburg (ots) -



Das Polizeipräsidium Neubrandenburg führte mit eigenen und

unterstützenden Polizeikräften am heutigen Tage verstärkte Kontrollen

zur Eindämmung der Corona-Pandemie durch. Mit diesen Maßnahmen wird

weiterhin die Einhaltung der bestehenden Allgemeinverfügung des

Landkreises VG seitens der Polizei kontrolliert.

Tagestouristische Ausflüge sind demnach keine triftigen Gründe für

die Einreise in den Landkreis VG. Nichtberechtigte Fahrzeuge werden

und wurden konsequent abgewiesen.Schwerpunkte der polizeilichen

Kontrollen waren die Insel Usedom sowie die Zufahrtsstraßen B 110

(Zecheriner Bücke) und B 111 im Bereich der Stadt Wolgast. Weiterhin

erfolgten Kontrollen in der Haffregion Ueckermünde und im Pasewalker

Bereich.

An den Kontrollstellen kamen 8 Beamte der Polizeiinspektion Anklam

sowie 15 Einsatzkräfte des Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V zum

Einsatz.

Bis ca. 17:00 Uhr wurden 250 Fahrzeuge im Bereich der Insel Usedom

kontrolliert. Durch die Einsatzkräfte mussten insgesamt 50 Fahrzeuge

zurückgewiesen werden.Davon 18 PKW im Bereich Wolgast B 111 und 32 im

Bereich der Zecheriner Brücke B110.



Im Zuständigkeitsbereich des PR Ueckermünde wurden 12 PKW

festgestellt und kontrolliert, die ein amtliches Kennzeichen ohne

Bezug zum LK VG aufwiesen. Von den festgestellten 26 Fahrzeuginsassen

waren 8 Personen nach den Ausnahmen der Allgemeinverfügung des LK VG

zum Aufenthalt berechtigt oder hatten ihren Wohnsitz im LK VG. Von

weiteren 18 festgestellten Personen wurde gegen 7 Personen ein

Owi-Verfahren gem. der Allgemeinverfügung des LK VG eingeleitet. Die

Personen waren unerlaubt eingereist.



Im Bereich des PHR Pasewalk wurden 48 PKW kontrolliert. Es wurden 3

Fahrzeuge mit insgesamt 5 Personen zurückgewiesen. Die PKW kamen

überwiegend aus der Uckermark und konnten keine konkreten Gründe zur

Einreise in den LK VG nachweisen.



Die Maßnahmen werden bis in die Abendstunden fortgesetzt. Weiterhin

werden die Kontrollen durch den regulären Schichtdienst der

Polizeireviere im Nachtdienst fortgeführt.





Die Polizei bittet eindringlich, die Allgemeinverfügung des LK VG zu

befolgen und als Kreisfremder ohne triftigen Grund nicht einzureisen.

Das führt zu der Überlegung, die Verstöße mittels Bußgeldern

entsprechend zu ahnden. Am morgigen Tage werden entsprechende

Kontrollkräfte mobil unterwegs sein und gegebenenfalls wieder

stationäre Kontrollen durchführen.





