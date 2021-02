POL-HRO: Polizeieinsatz in Hagenow

Hagenow (ots) - Am Freitagabend kam es in der Straße der Jugend zu einem Polizeieinsatz mit größerem Polizeiaufgebot.



Ein 35-jähriger Deutscher stand im Verdacht, sich unerlaubt eine Schusswaffe verschafft zu haben und diese im Rahmen von Streitigkeit einsetzen zu wollen.

Der wegen verschiedener Delikte, u.a. gegen das Waffengesetz, bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene Hagenower konnte vorläufig festgenommen werden. Ein gegen ihn erwirkter Durchsuchungsbeschluss wurde vollstreckt.



Die Auswertung der sichergestellten Beweismittel sowie die weiteren Ermittlungen dauern an.



