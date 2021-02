POL-HRO: Unseriöse Dachdecker bieten ihre Dienstleistung an - Vorsicht vor Betrug und Wucher bei sogenannten Haustürgeschäften

Thürkow (ots) -



- Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeipräsidien Rostock und

Neubrandenburg -



Thürkow (ots) - Unseriöse Handwerker machen regelmäßig mit der Not der Kunden lukrative Geschäfte. Zuletzt wurde am vergangenen Mittwoch im Landkreis Rostock versucht, mit scheinbar professionellen Handwerkerleistungen nachdrücklich an Geld zu gelangen. Zwar blieb es hier beim Versuch, dennoch warnt die Polizei vor dem Abschließen solcher Haustürgeschäfte.



Beim aktuellen Fall aus Thürkow teilte ein Bewohner am 17.02.2021 gegen 12:15 Uhr der Polizei mit, dass an seiner Haustür drei Bauarbeiter stehen würden. Sie wären mit einem blauen Kleintransporter vorgefahren und drängten ihn nun, ein Angebot für die Arbeiten am Dach erstellen zu dürfen. Der Mann ließ sich jedoch nicht beirren, die vermeintlichen Dachdecker fuhren davon.



Auch im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte sollen verdächtige "Handwerker" Mitte der Woche im Bereich Neukalen aufgefallen sein. Aber auch dort kam es nach polizeilichen Erkenntnissen zu keinen abgeschlossenen Geschäften.



Im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock sind im Zusammenhang mit falschen Handwerkern, insbesondere mit angeblichen Dachdeckern, im Jahr 2019 mindestens 17 Betrugsfälle beziehungsweise Hinweise zu "reisenden Handwerkern" eingegangen. 2020 wurden ähnlich viele gemeldet.

Im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg wurden 2019 mindestens 40 solcher Betrugsfälle und Hinweise bei der Polizei zur Anzeige gebracht, 2020 waren es etwa die Hälfte weniger.



Vorfälle wurden in der Vergangenheit immer wieder bei der Polizei zur Anzeige gebracht (vgl. folgende Pressemeldungen der Polizeiinspektion Ludwigslust https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108763, der Polizeiinspektion Rostock https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108765/4625494 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108765/4519853, der Polizeiinspektion Wismar https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108764/4518793 sowie der Polizeiinspektion Schwerin https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/83338/4741041).



Auch im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg wurde bereits mehrfach in Pressemitteilungen über solche Fälle berichtet und davor gewarnt, etwa in Malchow: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/4635361, auf Rügen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4458730 sowie in Stralsund: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/4517162

Über erfolgreich ermittelte Tatverdächtige wurde hier berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/4143385



Das übliche Vorgehen:



Unabhängig der angebotenen handwerklichen Leistung ist das Vorgehen der Täter nahezu einheitlich: In der Regel tauchen Personen als Handwerker/Dachdecker innerhalb eines bestimmten Zeitraums an mehreren Adressen einer Ortschaft auf und sprechen Hausbesitzer aktiv auf Schäden u.a. an ihren Hausfassaden, Dächern, Regenrinnen an. Gleichzeitig bieten sie an, diese zu beheben. Die Schäden sind häufig auch tatsächlich vorhanden. An der Haustür werden mit Hausbesitzern mündlich Preise für die handwerklichen Tätigkeiten ausgehandelt. Die Preise sind entweder von Anfang an viel zu hoch angesetzt oder sind nach Fertigstellung plötzlich um ein Vielfaches erhöht. Die Bezahlung geschieht dann bar vor Ort, oft durch "Druckausübung" und sogar durch die Forderung, sofort zu Geldinstituten zu fahren, um Geld zu holen.



Einen klassischen finanziellen Schaden zu beziffern ist schwer. Das Problem dabei: Einerseits haben Geschädigte zwar für eine erbrachte Leistung bezahlt, andererseits aber eben viel zu viel. Deshalb wird in der Regel neben Betrug auch wegen Wucher ermittelt, also nach § 291 des Strafgesetzbuches.



Es kann davon ausgegangen werden, dass solche angeblichen Handwerker momentan wieder in ganz Mecklenburg-Vorpommern unterwegs sind, um minderwertige Leistungen, wie beispielsweise Dacheindeckungen und Reinigen von Dachrinnen, Restaurationen älterer Möbel oder Fassadenreinigungen zu stark überhöhten Preisen anzubieten.



Daher nutzen die Polizeipräsidien Rostock und Neubrandenburg den aktuellen Anlass, um vor spontanen Vereinbarungen mit Handwerkern zu warnen, die nicht bestellt worden sind.



Tipps der Polizei zum Schutz vor unseriösen Handwerkerleistungen:



- Bleiben Sie misstrauisch, bei "Haustürgeschäften" und spontanen

Angeboten angeblicher Handwerker.

- Lassen Sie sich auch nicht von einem Fahrzeug mit "offizieller"

Beschriftung beirren. Merken Sie sich den Firmennamen und/oder

das Kennzeichen und teilen Sie das der Polizei mit.

- Rufen Sie die Polizei unter 110, wenn Sie bedroht werden. Holen

Sie, wenn möglich Nachbarn hinzu, die den Vorfall bezeugen und

Sie bestärken können.

- Unterschreiben Sie einen Auftrag nur, wenn Sie alles verstanden

haben.

- Verlangen Sie eine Rechnung und prüfen Sie, ob die aufgeführten

Leistungen auch ausgeführt wurden. Achten Sie auf eine

rechtskonforme Rechnung (Firmenangabe, Steuernummer,

Rechnungsnummer). Sie sind nicht verpflichtet, die Rechnung

sofort zu begleichen. Auch die Drohung mit der Polizei oder

einem Inkassounternehmen ist haltlos.

- Wenden Sie sich an eine Verbraucherzentrale, wenn Sie Fragen zur

Rechnung haben.

- Scheuen Sie sich nicht, Anzeige bei der Polizei gegen die Firma

zu erstatten.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell