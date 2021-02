POL-NB: Ladendiebe dank guter Zusammenarbeit zwischen Ladendetektiv und Polizeibeamten gestellt

Neubrandenburg (ots) - Am 18.02.2021 gegen 15:00 Uhr wurden die Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg zu einem Ladendiebstahl in einen Einkaufsmarkt im Juri-Gagarin-Ring gerufen. Einem aufmerksamen Ladendetektiv ist es gelungen, drei männliche Personen beim (versuchten) Diebstahl zu beobachten, einen der Tatverdächtigen zu stellen und die Polizei zu verständigen.



Nach bisherigen Erkenntnissen suchten die drei männlichen Personen gemeinsam den Einkaufsmarkt in der Neubrandenburger Oststadt auf. Einer der Männer begab sich zunächst in den vorderen Teil des Kassenbereichs, um eine Mitarbeiterin zu bitten, das Zigarettengitter hochzufahren. Die zwei anderen Männer warteten in diesem Moment im hinteren Kassenbereich, um bei günstiger Gelegenheit Zugriff zu den Zigaretten zu erlangen. Die Mitarbeiterin ging dieser Aufforderung nicht nach und ließ den Zigarettenträger geschlossen. Daraufhin verließ der erstgenannte Tatverdächtige den Einkaufsmarkt. Die zwei anderen Männer aus dem hinteren Kassenbereich begaben sich zurück in die Warenabteilung des Marktes. Dort bestückten sie den mitgeführten Einkaufskorb mit Waren des täglichen Bedarfs. Zudem steckte einer der beiden Tatverdächtigen einen Organizer in seine Jackentasche. Dem Ladendetektiv gelang es, diesen Tatverdächtigen zu stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.



Die eingesetzten Beamten konnten im Zusammenwirken mit dem Ladedetektiv im Nachgang die anderen zwei Männer im Nahbereich des Einkaufsmarktes feststellen. Darüber hinaus fanden sie einen PKW im angrenzenden Parkhaus, das den Männern als vermeintliches Tatmittel zugeordnet werden konnte. Den Fahrzeugschlüssel fanden sie deponiert auf einem Rad des PKW. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurde eine Jacke gefunden, die zum Zwecke von Diebstahlshandlungen präpariert war. Diese wurde durch die Beamten sichergestellt.



Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um drei georgische Männer im Alter von 19,21 und 23 Jahren. Der Wert der entwendeten Waren beträgt knapp 55 EUR.



Die Tatverdächtigen wurden in Gewahrsam genommen und dem Polizeihauptrevier Neubrandenburg zugeführt. Dort wurden sie durch den eingesetzten Kriminaldauerdienst Neubrandenburg als Beschuldigte vernommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg wurden die drei Männer anschließend aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.



Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls in besonders schwerem Fall wurden im Kriminalkommissariat aufgenommen und dauern an.



Rückfragen bitte an:



Susann Ossenschmidt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell