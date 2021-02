POL-LWL: Fahrer unter Drogeneinfluss und ohne gültige Fahrerlaubnis aus dem Verkehr gezogen

Groß Laasch (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle in Groß Lasch hat die Polizei in der Nacht zum Freitag einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der einem Vortest zufolge unter dem Einfluss illegaler Drogen stand. Der Vortest reagierte positiv auf Cannabis, Amphetamin und Kokain. Zudem ist der 33-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Dem deutschen Autofahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurden gegen den Mann Anzeigen wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung, Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet.



