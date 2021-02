POL-HWI: Kennzeichendiebe in Wismar unterwegs

Wismar (ots) - In den zurückliegenden Tagen wurden bei der Polizei in Wismar mehr als 20 Kennzeichendiebstähle angezeigt.



Der oder die unbekannten Täter waren offensichtlich überwiegend in der Nacht vom 16. zum 17. Februar in den Stadtteilen Wismar Wendorf sowie Wismar West aktiv und entwendeten dort diverse hintere Kennzeichentafeln.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Wismarer Polizei unter der Telefonnummer 03841 203 0, der Internetwache unter www.polizei.mvnet oder jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke

Telefon 1: 03841/203 304

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell