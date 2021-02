POL-NB: Verkehrsunfall mit einem unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrzeugführer

Bergen/ Rügen (ots) - Am 18.02.2021, gegen 21:20 Uhr ereignete sich auf der L30, kurz hinter dem Ortsausgang Sagard, ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person Der allein beteiligte 40-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Pkw Nissan befuhr die L30 aus Sagard kommend in Richtung Glowe. Dabei kam er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Der Fahrzeugführer wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung ins Klinikum Greifswald verbracht. Nach erster Einschätzung entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Fahrzeugführer ergab einen Wert von 1,57 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.



