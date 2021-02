POL-NB: Brand in der AMEOS-Klinik Ueckermünde (LK VG)

Ueckermünde (LK VG) (ots) - Zu einer starken Rauchentwicklung kam es heute gegen 19.00 Uhr auf einer Krankenstation des AMEOS-Klinikum Ueckermünde. Deshalb wurden alle 27 Patienten unverletzt evakuiert und auf einer anderen Station untergebracht. Wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung musste eine 54-jährige Pflegerin in der Notaufnahme ambulant behandelt werden. Ein 28-jähriger deutscher Patient soll die Matratze seines Bettes angezündet haben, wodurch es zur Rauchentwicklung kam. Der Feuerwehr Ueckermünde gelang es sehr schnell, den Brand zu löschen. Nach kurzer Flucht konnte der Tatverdächtige im Stadtgebiet Ueckermünde festgenommen werden. Der Kriminaldauerdienst Anklam hat die Ermittlungen am Tatort aufgenommen.



