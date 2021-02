POL-SN: Bauholz entwendet - Kripo sucht Zeugen

Schwerin (ots) - Bisher unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 04.02. bis 10.02.2021 Holzbalken von einer Baustelle in Wickendorf.



Der Geschädigte gab gegenüber der Polizei an, das 24, zuvor in Folie verpackte Balken (2,60m 6×18cm) von der Baustelle abtransportiert wurden. Hierzu muss ein Fahrzeug mit Anhänger oder ein Transporter verwendet worden sein. Der Stehlschaden beträgt 420 Euro.



Wer Hinweise zum Verbleib des Holzes oder zum Diebstahl machen kann wird gebeten, sich bei der Kripo unter 0385/5180 -1220 oder per E-Mail an kk.schwerin@polmv.de zu melden.



