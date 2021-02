POL-NB: Räuberischer Diebstahl in Neubrandenburger Supermarkt

Neubrandenburg (ots) - Am gestrigen 16.02.2021 ereignete sich in einem Supermarkt in Neubrandenburg Eschengrund ein räuberischer Diebstahl. Eine Zeugin wurde bei dem Versuch, die Flucht des Täters zu verhindern, leichtverletzt.



Gegen 12:30 Uhr beobachtete eine Mitarbeiterin des Lebensmittelfachmarktes einen Mann, wie dieser Ware des Marktes unter seiner Jacke versteckte. Als sie den Tatverdächtigen mit ihren Beobachtungen konfrontierte, verließ dieser das Geschäft über den Kassenbereich in Richtung Parkplatz, ohne die Ware zu bezahlen. Die Mitarbeiterin folgte dem Tatverdächtigen, der das Diebesgut umgehend auf der Beifahrerseite seines PKW verstaute. Trotz der Ankündigung der Zeugin, die Polizei zu verständigen, stieg der Tatverdächtige auf der Fahrerseite seines PKW ein. Die Zeugin stellte sich während des Absetzen des Notrufes hinter das Fahrzeug des Tatverdächtigen und machte durch Klopfen an die Heckscheibe auf sich aufmerksam. Der Tatverdächtige parkte dennoch aus der Parklücke aus und fuhr dabei mit der hinteren Stoßstange seines PKW gegen die Schienbeine der Zeugin. Sie wurde leichtverletzt, musste aber nicht medizinisch behandelt werden. Der Tatverdächtige flüchtete mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung.



Die aufmerksame Mitarbeiterin konnte sich das Kennzeichen merken. Der 59-jährige deutsche Halter des Fahrzeuges kommt aus dem Bundesland Brandenburg. Eine örtliche Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeug blieb zunächst erfolglos. Auch die Kollegen der Landespolizei Brandenburg konnten den Fahrzeughalter an seiner Anschrift bisher nicht antreffen. Die Ermittlungen der Beamten des Kriminalkommissariats Neubrandenburg gegen den 59-jährigen Tatverdächtigen aus dem Landkreis Uckermark dauern an.



