POL-ANK: Betrunkener randaliert am Polizeirevier Wolgast

Wolgast (ots) - Gestern Nacht (15. Februar 2021, gegen 23.30 Uhr) erschien ein 24-jähriger Mann auf der Wolgaster Dienststelle, um eine Anzeige zu erstatten. Wie sich im Laufe des Gesprächs herausstellte, war das Anliegen des Mannes zivilrechtlicher Natur. Die Kollegen des Polizeireviers klärten ihn demnach dahingehend auf, dass kein Straftatbestand erfüllt sei, infolgedessen er die Dienststelle zunächst wieder verließ. Kurze Zeit später versuchte der Mann erneut das Revier zu betreten, um eine Anzeige auf Grundlage des gleichen Sachverhalts zu erstatten. Nachdem die Beamten ihn nochmals auf die Sachlage hinwiesen, hatten sie ihm den Zutritt zur Dienststelle nicht gewährt. Dies verärgerte den 24-Jährigen offensichtlich derart, dass er in der weiteren Folge mittels unbekannten Gegenstandes - vermutlich einer Bierflasche - eine Glastür im Eingangsbereich beschädigte.

Und so bekam der Beschuldigte letztlich doch noch Zutritt zum Revier: Mittels einfacher körperlicher Gewalt und zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er schließlich in Gewahrsam genommen. Eine anschließend durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,68 Promille. Die Nacht verbrachte der Mann also im Polizeirevier. Heute Morgen wurde er aus dem Gewahrsam wieder entlassen. Er muss sich nun auf eine Anzeige wegen Sachbeschädigung gefasst machen. Am Eingangsbereich des Polizeireviers entstand nach erster Einschätzung ein Gesamtschaden von etwa 1.000 Euro.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Katrin Kleedehn

Telefon: 039712513040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell