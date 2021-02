POL-HWI: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung zum Diebstahl aus einem Elektrofachmarkt

Wismar (ots) - Die Öffentlichkeitsfahndung der Polizeiinspektion Wismar vom 14. Januar 2021 nach zwei Männern, die in einem Wismarer Elektrofachmarkt ein hochwertiges Mobiltelefon entwendet haben, wird hiermit zurückgenommen.



In diesem Zusammenhang wird um die Löschung des im Rahmen der Fahndung gespeicherten Bildmaterials gebeten.



