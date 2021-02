POL-HRO: E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Rostock (ots) - Am Wochenende wurden die Einsatzkräfte auf den Fahrer eines E-Scooters aufmerksam, der in der Nacht betrunken in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt unterwegs war.



Am 13. Februar 2021 gegen 1:00 Uhr fuhr ein 21-jähriger deutscher Mann mit einem E-Scooter von der Hundertmännerbrücke kommend in Richtung Erich-Schlesinger-Straße. Die BeamtInnen wollten ihn eine Verkehrskontrolle unterziehen und forderten den Fahrzeugführer zum Anhalten auf. Dieser Aufforderung kam der 21-Jährige nicht nach und entfernte sich auf dem Radweg in Richtung Satower Straße.



Kurze Zeit später stellten sie den Mann in der Joachim-Jungius-Straße zu Fuß fest. Auf einem nahegelegenen Parkplatz fanden die BeamtInenn den von ihm abgestellten E-Scooter. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer des E-Scooters wies einen Wert von 1,10 Promille auf. Im Anschluss kam es zu einer Blutprobenentnahme im Polizeihauptrevier Rostock Reutershagen. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des Mannes. Es wurde eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr aufgenommen.



Für Nutzer von Elektrorollern wichtig: Es gelten die selben Alkoholgrenzwerte wie bei Autofahrern. Ein Alkoholgehalt von 0,5 bis 1,09 Promille liegt schon im Bereich der Ordnungswidrigkeit. Bei einer Alkoholkonzentration von mehr als 1,1 Promille im Blut handelt es sich bereits um eine Straftat.



