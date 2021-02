POL-LWL: Nebengelass auf Privatgrundstück brannte

Holthusen (ots) - Beim Brand einer Schuppenanlage in Lehmkuhlen bei Holthusen ist am späten Freitagabend ersten Schätzungen vor Ort zufolge ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro entstanden. Personen wurden nicht verletzt. Der Brand des ca. 100 Quadratmeter großen Nebengelasses wurde kurz nach 23 Uhr bemerkt, worauf die Feuerwehr zum Einsatz kam. Das Gebäude, in dem sich eine Werkstatt, ein Aufenthaltsraum sowie ein Holzlager befanden, wurde durch den Brand größtenteils zerstört. Die Kriminalpolizei hat nach den Löscharbeiten die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer im Bereich eins Ofens aus. Die Ermittlungen dauern noch an.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Instagram: @polizei.mv.lup

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell