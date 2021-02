POL-GÜ: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Klueß

Güstrow (ots) - Am späten Freitagabend kam es auf der B104 in Klueß zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 43-jähriger Deutscher unter dem Einfluss von Alkohol die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in Folge dessen von der Fahrbahn abkam. Der Fahrer hatte dabei Glück im Unglück. Er selbst blieb unverletzt und es wurden auch keine anderen Verkehrsteilnehmer direkt gefährdet. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.



