POL-NB: Brand eines Gebäudes in der Ortschaft 17391 Medow

Anklam (ots) - Am 13.02.2021 gegen 11:50 Uhr meldete der 63-jährige deutsche Geschädigte, dass auf seinem Grundstück in der Tramstower Straße aus unbekannter Ursache die Scheune brennt. Diese steht in unmittelbarer Nähe zu seinem Wohnhaus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr bestätigte sich der Sachverhalt. Die Scheune brannte bereits in voller Ausdehnung. Durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Medow/Wussentin, Krien, Neuenkirchen, Dersewitz, Postlow und Stolpe konnte das Feuer gelöscht und ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindert werden. Der bei dem Feuer entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000,-EUR. Der Geschädigte zog sich bei dem Feuer leichte Verletzungen zu, als er das Feuer bemerkte und seinen PKW noch aus der Scheune rausholte. Ein Behandlung lehnte er vor Ort aber ab. Er begibt sich eigenständig in ärztliche Behandlung.

Der Kriminaldauerdienst und ein Brandursachenermittler kamen zur Feststellung der Brandursache zum Einsatz. Nach einer ersten Einschätzung des Brandursachenermittlers kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



