POL-NB: Vermisster 24-Jähriger in Neustrelitz

Neustrelitz (ots) - Seit dem 14.02.2021, um 00:30 Uhr, wird der 24-jährige Dennis Heck aus Wesenberg vermisst. Der Gesuchte hielt sich bei Freunden in der Augustastraße in 17235 Neustrelitz auf. Um 00:30 Uhr verließ er nach einem Streit die Wohnung und entfernte sich fluchtartig. Zum Zeitpunkt des Verschwindens stand der Gesuchte unter erheblicher Einwirkung von Alkohol und war nur sehr leicht bekleidet. Er trug eine Boxershort, ein dunkles T-Shirt, eine dünne Strickjacke und dunkle Socken. Zur weiteren Beschreibung kann gesagt werden, dass der Gesuchte 183 cm groß ist, von schlanker Gestalt, ca. 80 kg wiegt und braune Haare hat.

Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei unter Einsatz eines Fährtensuchhundes blieben bisher erfolglos.

Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche.

Hinweise nimmt sie im Polizeirevier Neustrelitz unter der Telefonnummer 03981 258-100 , in jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



