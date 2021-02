POL-HRO: Brand einer Wohnhaushälfte in Grevesmühlen

Grevesmühlen (ots) -



Am 13.02.2020 gegen 11:00 Uhr wurden die Polizei und die Feuerwehr in

Grevesmühlen aufgrund einer starken Rauchentwicklung aus einem

Doppelhaus in der Goethestraße alarmiert.



Mit dem Eintreffen der Polizei wurde ein Bewohner unverletzt aus der

nicht betroffenen Doppelhaushälfte evakuiert. Aus bislang ungeklärter

Ursache kam es innerhalb einer Haushälfte zu einer Brandentwicklung.

In der Folge breitete sich das Feuer vollständig in der

zwei-geschossigen Gebäudehälfte aus. Durch die starke

Rauchentwicklung und die vor Ort befindlichen Einsatzkräfte kam es zu

leichten Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs.



In der ausgebrannten Wohnhaushälfte wurde ein noch nicht

identifizierter männlicher Leichnam aufgefunden. Das Doppelhaus wurde

bislang von drei Personen bewohnt. Zumindest von einem Bewohner ist

bekannt, dass er zur Brandzeit das Haus verlassen hatte.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge

auf etwa 200.000 EUR. Beide Haushälften sind gegenwärtig nicht

bewohnbar.



Die Löscharbeiten unter Beteiligung der Feuerwehren aus den

Gemeinden Börzow, Gostorf und Grevesmühlen dauerten bis ca. 16:00 Uhr

an.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Identifizierung des

aufgefundenen Leichnams und zur Brandursache aufgenommen.





im Auftrag



Polizeioberkommissarin N. Koch

Polizeiinspektion Wismar

Polizeirevier Grevesmühlen



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell