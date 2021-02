POL-GÜ: Aufbruch mehrerer Garagen in Selpin

Sanitz (ots) - Am 12.02.2021 wurde der Polizei bekannt, dass unbekannte Täter am Garagenkomplex Selpin mehrere Garagen aufgebrochen haben. Die Vorhängeschlösser wurden durchtrennt. Ersten Erkenntnissen nach wurde ein schwarzes Quad, Werkzeug und Zeltzubehör entwendet. Der Schaden wird insgesamt mit ca. 4.500 Euro angegeben.



